В Новосибирской области обнаружили древнее поселение

Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН провели спасательные раскопки на территории Горловского угольного месторождения в Новосибирской области и обнаружили поселение возрастом около 2,8 тыс. лет. Наличие археологического памятника будет учитываться при освоении месторождения, рассказал в среду ученый секретарь отдела спасательных археологических работ института Антон Выборнов.

"Горловское месторождение, которое сейчас будет активно осваиваться <…> В результате на этой территории были обнаружены поселения эпохи поздней бронзы - так называемый переход к раннему железному веку", - сказал Выборнов в пресс-центре ТАСС, пояснив, что спасательные раскопки проводят для того, чтобы археологические памятники не были уничтожены в ходе освоения территории.

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На территории древнего поселения обнаружили фрагменты керамических сосудов, которые использовали люди, жившие на территориях около 2 800 лет назад.

"Это интересное открытие именно потому, что такие территории, вдалеке от крупных водотоков, обычно не становятся предметом целенаправленных поисков археологов, это означает, что были более подходящие для жизнедеятельности условия", - сказал он.

Полномасштабные исследования этих объектов могут дать новые данные об образе жизни обитателей территорий, позволят судить об их адаптации к условиям лесостепи.

Кроме того, в 2022 году спасательные работы были проведены в связи с реконструкцией нефтепродуктопровода "Омск - Сокур" от Барабинской степи до Мошковского района Новосибирской области.

"Это одни из самых масштабных работ института вообще по спасательной археологии, и, я уверен, самые большие по площади спасательные археологические раскопки за последние десятилетия в Новосибирской области", - сказал Выборнов.