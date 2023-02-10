Недорогой Honor X7a с батареей на 6000 мАч появился в России

В начале года Honor без лишнего шума выпустила свой новый бюджетник — Honor X7a. И вот, уже сейчас смартфон появился и на российском рынке.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Найти новинку можно в крупных сетях по продаже электроники, таких как Эльдорадо или М.Видео. Устройство получило крупный 6,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и повышенной частотой обновления экрана 90 Гц.

8-мегапиксельная фронтальная камера спряталась в вырезе-капле посередине. Основная же камера получила тройной блок с модулями на 50, 5 и 2 Мп.

«Сердцем» смартфона выступает процессор Helio G37 от MediaTek, который дополнили 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.