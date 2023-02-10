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1 час назад

Геофизик заявил об изменениях литосферы после землетрясений в Турции

Lenta.ruиещё 5

По предварительным оценкам Анатолийская плита сдвинулась на три метра после ряда землетрясений в Турции, и это не итоговая оценка последствий стихийного бедствия. Об этом заявил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии, профессор Карло Доглиони. Слова эксперта приводит агентство Anadolu.

Профессор отметил, что Анатолийская плита движется в юго-западном направлении как по отношению к земной коре, так и по отношению к Евразийской и Аравийской плитам. Каждый день она продвигается на несколько микрон, но к концу года получается уже несколько сантиметров.

В точке, на которую пришелся эпицентр мощнейших землетрясений 6 февраля, было накопление энергии, которое продолжалось десятилетиями. Так как эта точка больше не могла удерживать свой «груз», на фоне движения Анатолийской плиты произошло высвобождение энергии.

Для того, чтобы озвучить точные данные касательно того, насколько именно сдвинулась Анатолийская плита, нужно дождаться получения данных со спутника.

«По нашим расчетам и первичным оценкам Геологической службы США, сдвиг по данному отрезку составил три метра, но затем трещина распространилась и сдвиг продолжился. Данные однозначно увеличатся», — отметил профессор.

Ученый предсказал рост числа землетрясений в мире

Ранее директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие пять лет.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. На данный момент известно о 17 674 погибших, еще 72 879 человек получили ранения.

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