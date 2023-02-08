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38 минут назад

В Перми возобновилось производство велосипедов «Кама»

Елена Прошина

Пермский завод «Форвард» снова начал производство велосипедов «Кама», которые выходили с конвейера с 1970-х по 1990-е годы. Об этом сообщает «Говорит Москва».

В Перми возобновилось производство велосипедов «Кама»
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что партия будет лимитированной – всего завод выпустит 3 тысячи велосипедов. Запуск приурочен к 300-летию Перми, а на всех новых велосипедах появится соответствующий логотип. Пока что «Кама» будет доступна только в классическом красном цвете, но со следующего года «Форвард» планирует наладить выпуск новых моделей, в том числе с разными диаметрами колёс и скоростными режимами.

«Кама» должна будет появиться в магазинах уже в ближайшие две недели. Согласно предварительным данным, цена модели составит 12-13 тысяч рублей.

Напомним, что в ноябре на московском заводе «Москвич» началась сборка серийных автомобилей.

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