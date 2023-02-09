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18 минут назад

Первый складной смартфон OnePlus представят уже в 2023 году

Ferra.ruиещё 1

С каждым годом всё больше производителей анонсируют собственные складные смартфоны. Исключением не станет и 2023 год.

Первый складной смартфон OnePlus представят уже в 2023 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, уже в III квартале текущего года OnePlus представит свой первый телефон, который получит гибкий дисплей. Об этом заявили представители бренда.

По слухам, называться новинки (да, смартфонов будет сразу два) будут OnePlus V Fold и OnePlus V Flip. Таким образом, запуск новых устройств состоится между июлем и сентябрем, что сделает их прямыми конкурентами грядущих Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 от Samsung.

Анонс складных новинок был сделан на недавней презентации, на которой были представлены OnePlus 11 и механическая клавиатура компании.

Напомним, что в 2023-м также ожидается анонса первого складного флагмана от Google — условного Pixel Fold.

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