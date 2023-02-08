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7 минут назад

В Telegram нашли инструменты для слежки за пользователями

Газета.Ru

В Telegram имеются штатные инструменты, которые при должном подходе позволяют следить за активностью пользователей в мессенджере. Об этом в своем расследовании сообщает издание Wired.

В Telegram нашли инструменты для слежки за пользователями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы Wired утверждают, что API (интерфейс для обмена информацией между программами. – прим. ред.) Telegram для чат-ботов, позволяет им делать полный бэкап контента в мессенджере, к которому у них есть доступ. Например, у популярного аналитического сервиса TGStat есть бот, который взаимодействует с API мессенджера и тысячами каналов одновременно. Таким образом, пишет Wired, у TGStag могут храниться информация о всех пользователях клиентских каналов и контент из них.

В Wired считают, что, анализируя подобные архивы данных, можно восстановить подробный профиль любого пользователе из канала с подключенным ботом TGStat. В частности, можно узнать, на какие каналы подписан пользователь, когда он был онлайн и не только. В Wired уверены, что российские спецслужбы пользуются данной особенностью Telegram для слежки за россиянами.

Еще журналисты утверждают, что российские спецслужбы якобы имеют доступ к зашифрованным секретным чатам в Telegram. В качестве доказательства Wired приводит только слова пользователей, которые видели, что их сообщения в закрытых чатах помечались как прочитанные, даже если их никто не читал.

В Telegram отказались комментировать расследование Wired. Однако Георгий Лобушкин, «давний соратник» Павла Дурова, заявил, что Telegram точно не передает никакой информации российским силовикам. По словам Лобушкина, хоть российский рынок и важен для Telegram, Дуров скорее откажется от него, чем начнет сотрудничать с властями.

Наука и техника,Георгий Лобушкин,Павел Дуров,
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