В Японии найден гигантский меч для защиты мертвых от злых духов

Ученые из Центра археологических исследований города Нара (Япония) обнаружили двухметровый меч при раскопках 1600-летнего захоронения. О находке сообщает Kyodo News.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Меч обнаружили во время раскопок кургана Томио Маруяма в конце ноября. Оружие относится к мечам «дако», которые имеют волнообразное лезвие. Ранее похожие мечи находили и в других древних японских гробницах, но все они были по меньшей мере в два раза короче нового: его длина составляет 2,3 метра.

Большая часть железного меча сильно проржавела после 16 столетий в земле (на фото представлена его копия), но рентгеновские снимки позволили установить его форму и размер. Вместе с другими найденными близ Нары предметами этот меч представляет шедевр металлообработки.

Ученые предполагают, что меч имел церемониальную, а не боевую функцию. Его размеры не позволили бы использовать его в войне. Возможно, он предназначался для защиты мертвых от злых духов. Как отметили авторы находки, в последующие века в Японии существовала традиция подносить огромные мечи божествам или могущественным духам. Многие из них до сих пор хранятся в их сокровищницах синтоистских святилищ и буддийских храмов.