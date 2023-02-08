В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
45 минут назад

Археологи нашли в Японии гигантский меч для защиты мертвых от злых духов

Газета.Ru

Ученые из Центра археологических исследований города Нара (Япония) обнаружили двухметровый меч при раскопках 1600-летнего захоронения. О находке сообщает Kyodo News.

В Японии найден гигантский меч для защиты мертвых от злых духов
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Меч обнаружили во время раскопок кургана Томио Маруяма в конце ноября. Оружие относится к мечам «дако», которые имеют волнообразное лезвие. Ранее похожие мечи находили и в других древних японских гробницах, но все они были по меньшей мере в два раза короче нового: его длина составляет 2,3 метра.

Большая часть железного меча сильно проржавела после 16 столетий в земле (на фото представлена его копия), но рентгеновские снимки позволили установить его форму и размер. Вместе с другими найденными близ Нары предметами этот меч представляет шедевр металлообработки.

Ученые предполагают, что меч имел церемониальную, а не боевую функцию. Его размеры не позволили бы использовать его в войне. Возможно, он предназначался для защиты мертвых от злых духов. Как отметили авторы находки, в последующие века в Японии существовала традиция подносить огромные мечи божествам или могущественным духам. Многие из них до сих пор хранятся в их сокровищницах синтоистских святилищ и буддийских храмов.

Курган, где нашли меч, считается одним из крупнейших в Японии: его диаметр составляет более 100 метров, а высота — более 10 метров. В гробнице был обнаружен саркофаг, но не человеческие останки. Ученые считают, что захоронение принадлежит дворянину, связанному с императорской семьей Ямато.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители