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35 минут назад

Microsoft разрешит крупным компаниям создавать собственные чат-боты, похожие на ChatGPT

Sostav.ru

Microsoft планирует разработать программное обеспечение (ПО), с помощью которого бизнес, образовательные и правительственные учреждения смогут создавать собственные чат-боты, похожие на ChatGPT от OpenAI. При этом владельцы разработок смогут не упоминать в названии своих чат-ботов Microsoft или OpenAI. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Microsoft разработает ПО для создания чат-ботов наподобие ChatGPT
Фото: Sostav.ruSostav.ru

По его данным, Microsoft не только поможет запустить новых чат-ботов, но и усовершенствовать существующие ИИ-проекты. Однако, по словам собеседника, сейчас базовая модель ChatGPT не может дать развёрнутый ответ ни о чём, что произошло после 2021 года, поскольку этому она не была обучена. Но ИТ-корпорация намерена актуализировать «знания» нейросети.

Кроме того, чат-боты будут выдавать ссылки на источники информации — как новые версии поисковика Bing и браузера Edge. Их Microsoft представила накануне. Поисковик и браузер дополнили ботом Prometheus, созданным на основе языковой модели нового поколения. Отмечалось, что поисковик сможет выполнять запросы до 1 тыс. символов на 100 языках.

Обслуживание ChatGPT дорого обходится OpenAI. В декабре гендиректор компании Сэм Альтман писал в своём Twitter-аккаунте, что каждый чат стоит несколько центов, а обслуживание 100 млн человек в месяц — это «миллионы долларов». Поэтому, по словам источника CNBC, корпоративным клиентам Microsoft предоставит инструменты для оценки расходов и управления ими.

На прошлой неделе ChatGPT установил мировой рекорд, став самым быстрорастущим приложением в истории. За два месяца количество пользователей чат-бота достигло отметки в 100 млн. При этом 13 млн пользуются сервисом ежедневно. В январе СМИ сообщали, что в Microsoft обсуждают инвестиции в размере $10 млрд в компанию OpenAI — разработчика ChatGPT.

Наука и техника,Сэм Альтман,Microsoft,
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