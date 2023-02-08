Microsoft разработает ПО для создания чат-ботов наподобие ChatGPT

Microsoft планирует разработать программное обеспечение (ПО), с помощью которого бизнес, образовательные и правительственные учреждения смогут создавать собственные чат-боты, похожие на ChatGPT от OpenAI. При этом владельцы разработок смогут не упоминать в названии своих чат-ботов Microsoft или OpenAI. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

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По его данным, Microsoft не только поможет запустить новых чат-ботов, но и усовершенствовать существующие ИИ-проекты. Однако, по словам собеседника, сейчас базовая модель ChatGPT не может дать развёрнутый ответ ни о чём, что произошло после 2021 года, поскольку этому она не была обучена. Но ИТ-корпорация намерена актуализировать «знания» нейросети.

Кроме того, чат-боты будут выдавать ссылки на источники информации — как новые версии поисковика Bing и браузера Edge. Их Microsoft представила накануне. Поисковик и браузер дополнили ботом Prometheus, созданным на основе языковой модели нового поколения. Отмечалось, что поисковик сможет выполнять запросы до 1 тыс. символов на 100 языках.

Обслуживание ChatGPT дорого обходится OpenAI. В декабре гендиректор компании Сэм Альтман писал в своём Twitter-аккаунте, что каждый чат стоит несколько центов, а обслуживание 100 млн человек в месяц — это «миллионы долларов». Поэтому, по словам источника CNBC, корпоративным клиентам Microsoft предоставит инструменты для оценки расходов и управления ими.