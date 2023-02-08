Ученые выявили способность к самообучению у нейросетей

Крупные языковые модели, такие как OpenAI GPT-3, представляют собой объемные нейронные сети, которые в состоянии создавать человекоподобный текст, начиная стихами и, заканчивая программным кодом. Как отмечает Центральная Служба Новостей, данные модели нейросети, которые были обучены с использованием большого количества интернет-данных, берут маленький фрагмент входного текста, а после этого предсказывают текст, который, с большой вероятностью, будет следующим.

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Но это далеко не все, что могут делать названные модели. Сейчас ученые исследуют любопытное явление, которое известно, как обучение в контексте. В качестве примера приводится следующее - кто-то может передать нейросети несколько примеров текста и их настроения (позитивные или негативные), затем предложить ей новый текст, и нейросеть может дать правильное настроение.