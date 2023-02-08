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1 час назад

Выпущен OnePlus Pad – первый планшет компании

MobiDevices

OnePlus анонсировала несколько новых продуктов, включая и свой первый планшет OnePlus Pad.

OnePlus представила свой первый планшет OnePlus Pad
Фото: mobidevices.commobidevices.com

Особенности

Самой интересной частью OnePlus Pad является его IPS-дисплей диагональю 11,6 дюйма, разрешением 2800×1752 и частотой обновления до 144 Гц для совместимых приложений. Он также имеет необычное соотношение сторон 7:5. Экран поддерживает Dolby Vision, а динамики планшета – Dolby Atmos.

mobidevices.com

Также стоит отметить необычный дизайн устройства – на задней панели имеется круглый блок с камерой на 13 Мп и светодиодной вспышкой. Также имеется фронтальная камера на 8 Мп. Корпус устройства алюминиевый.

Производительность OnePlus Pad обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 9000 в тандеме с оперативной памятью до 12 ГБ и встроенной памятью до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 9510 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт.

По словам OnePlus, полная зарядка должна занять около 80 минут, а время автономной работы составит до 14,5 часов воспроизведения видео. Кроме того, планшет совместим со стилусом OnePlus Stylo и чехлом-клавиатурой Magnetic Keyboard, которые продаются отдельно.

Дата начала продаж

OnePlus Pad будет доступен для предварительного заказа в Северной Америке, Европе и Индии в апреле этого года. Стоимость планшета пока неизвестна.

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