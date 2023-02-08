Microsoft сотрет данные клиентов бесплатной Teams без подписки

Корпорация Microsoft 12 апреля выводит из эксплуатации существующую бесплатную версию Teams для малого бизнеса в пользу новой бесплатной версии Teams, при этом старые данные не будут перенесены, сообщает Engadget.

Бизнесу придется оплатить как минимум план Teams Essentials ($4 на пользователя в месяц), чтобы сохранить чаты, информацию о встречах, каналы и другую ключевую информацию.

Как объясняет Windows Central, для нового уровня Teams (бесплатного) потребуется новая учетная запись. Данные в старом приложении, которое теперь переименовано в Teams Free (classic), будут удалены.