Ученые выяснили роль слонов в защите планеты от потепления

Ученые из Национального центра научных исследований Франции установили, что сохранение популяций лесных слонов, находящихся под угрозой исчезновения, имеет решающее значение для защиты способности окружающей среды поглощать углерод. Исследование опубликовано в PNAS.

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Тропические леса центральной и западной Африки – вторые по величине на Земле. В случае исчезновения слонов способность этих лесов улавливать атмосферный углерод сократится на 6-9%, что еще больше ускорит потепление планеты. По словам авторов работы, слоны поедают листья и ветви деревьев, которые улавливают меньше углерода. Обычно эти деревья растут гораздо быстрее, чем те, которые улавливают много углерода. Поедая их, слоны дают больше пространства и солнечного света деревьям, у которых способность улавливать СО2 выше.

К таким выводам ученые пришли, используя данные предыдущих исследований и новую информацию, собранную в полевых условиях. Команда проанализировала почти 200 тыс. записей о схемах питания лесных слонов в Африке, охватывающих более 800 отдельных видов растений.

«Слоны срывают листья с деревьев, могут отрывать целые ветви. Наши данные показывают, что большая часть этого ущерба приходится на деревья с низким уровнем поглощения углерода. Однако плоды слоны предпочитают срывать с деревьев, поглощающих большое количество углерода — они более приятны для животных на вкус и легче усваиваются. Так слоны помогают распространять семена этих деревьев дальше по лесу. Некоторые виды деревьев не могут даже выжить без помощи этих животных», – отметили ученые.