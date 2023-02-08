Аналитик назвал 10 основных недостатков Samsung Galaxy S23 Ultra

Главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин в обзоре флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra назвал 10 причин не покупать новинку.

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Один из ключевых недостатков Galaxy S23 Ultra — высокая стоимость. По словам Муртазина, у флагмана Samsung нет прямых конкурентов, однако цена на него «все равно остается запредельно высокой для большинства покупателей».

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Второй причиной, по которой не стоит рассматривать S23 Ultra к покупке стала его эргономика — несмотря на скругленные грани, экран смартфона стал более плоским, из-за чего смартфон «впивается» в руку. Также некоторых пользователей может смутить «неуниверсальность» камер в Samsung Galaxy S23 Ultra, в котором нельзя просто полагаться на автоматический режим.

Так как в смартфоне используется кастомный чип Snapdragon 8 Gen 2 с повышенными частотами ядер, смартфон стал сильнее нагреваться, из-за чего Galaxy S23 Ultra может доставлять дискомфорт в использовании.

Кроме того, Samsung уже несколько лет как отказалась от комплектных зарядных блоков в своих смартфонах, что также может смутить некоторых пользователей. Даже если купить оригинальную зарядку, она по скорости уступает всем доступным на рынке китайским флагманам.

Муртазин также отметил, что одна из проблем Galaxy S23 Ultra — наличие на рынке S22 Ultra, который схож с новой моделью и стоит при этом заметно дешевле.

В качестве одной из причин отказаться от покупки Galaxy S23 Ultra эксперт называет «лотерею» в работе платежного сервиса Samsung Pay, который может не работать на некоторых моделях. К тому же официальное сервисное обслуживание для большинства продаваемых на рынке России смартфонов недоступно в связи с тем, что Samsung остановила экспорт в страну своей продукции — официальная гарантия Samsung действует только на смартфоны из Армении.

И, наконец, последней причиной отказа от покупки Galaxy S23 Ultra эксперт называет неприятие бренда пользователями в пользу конкурентов.