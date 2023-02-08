Археологи нашли каменные топоры возрастом более 1 млн лет

Ученые из Римского университета Сапиенца обнаружили в Эфиопии огромный клад изделий из вулканического стекла, которые произвели предки Homo sapiens. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

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Археологи изучили 575 предметов из обсидиана возрастом более 1,2 млн лет, найденных в долине реки Аваш в Эфиопии. Среди них обнаружили более 30 каменных топоров длиной около 11,5 см. Древние люди, возможно, использовали их для рубки, соскабливания, разделки и копания.

Обсидиановые инструменты могут иметь очень острые режущие кромки, но вулканическое стекло хрупко, и его трудно обработать, не разбив. Широкое применение материала началась только 300-50 тыс. лет назад, а первые свидетельства регулярного изготовления подобных орудий были найдены в Европе, их возраст оценивается в 500 тыс. лет.