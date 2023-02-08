В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
46 минут назад

Археологи нашли каменные топоры из вулканического стекла возрастом более миллиона лет

Газета.Ru

Ученые из Римского университета Сапиенца обнаружили в Эфиопии огромный клад изделий из вулканического стекла, которые произвели предки Homo sapiens. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

Археологи нашли каменные топоры возрастом более 1 млн лет
Фото: Газета.ru Газета.ru

Археологи изучили 575 предметов из обсидиана возрастом более 1,2 млн лет, найденных в долине реки Аваш в Эфиопии. Среди них обнаружили более 30 каменных топоров длиной около 11,5 см. Древние люди, возможно, использовали их для рубки, соскабливания, разделки и копания.

Обсидиановые инструменты могут иметь очень острые режущие кромки, но вулканическое стекло хрупко, и его трудно обработать, не разбив. Широкое применение материала началась только 300-50 тыс. лет назад, а первые свидетельства регулярного изготовления подобных орудий были найдены в Европе, их возраст оценивается в 500 тыс. лет.

Находки 1970-х годов позволили ученым предположить, что обсидиан мог транспортироваться на большие расстояния еще 1,4 млн лет назад. Открытие ученых добавило доказательств этой гипотезе, а также показывает недооцененность интеллекта предков человека. Остается неясным, какой именно гоминин мог создать эти артефакты, но ученые склоняются к тому, что это был Homo erectus.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители