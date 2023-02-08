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14 минут назад

Пять лет в космосе: как дела у Tesla, которую отправили к Марсу

Мария Иванова

В 2018 году компания SpaceX провела первый испытательный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy. Одной из целей тестового полета была доставка груза на орбиту Марса: производитель хотел продемонстрировать, что новая ракета способна помочь в будущем освоении красной планеты. Основатель SpaceX Илон Маск предложил NASA перевезти любой груз, однако агентство отказалось. Тогда предприниматель решил отправить на орбиту «самую дурацкую вещь, которую только можно представить» — чтобы немного разрядить напряжение перед важным испытанием.

Пять лет в космосе: как дела у Tesla, которую отправили к Марсу
Фото: SpaceXSpaceX

«Самой дурацкой вещью» в результате стал спортивный электрокар Tesla Roadster, за рулем которого вальяжно сидит манекен в скафандре — его прозвали Starman в честь одноименной песни Дэвида Боуи. Более того, автомобиль оборудован звуковой системой, которая круглосуточно воспроизводит Space Oddity все того же Боуи. В бардачке электрокара лежит книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике»; к этой научно-фантастической книге также отсылает полотенце и знак «Без паники» на приборной панели. Под днищем машины размещена табличка, где указаны имена всех работавших над проектом, а на монтажной плате оставлена надпись «Сделано людьми на Земле». Наконец, последний груз Tesla Roadster — копия трилогии Айзека Азимова «Основание», записанная на экспериментальный оптический кристалл.

Перемещения Tesla Roadster и его пилота можно отслеживать в реальном времени. Ниже — несколько интересных цифр статистики.

  • Машина исчерпала свой гарантийный пробег (58 000 км) уже более 70 000 раз.
  • «Расход топлива» Tesla Roadster в космосе составляет 1 литр на 8 500 км.
  • Если бы аккумулятор электрокара все еще работал, то пилот прослушал бы песню Space Oddity почти 500 000 раз.
  • Starman прошел полный оборот вокруг Солнца три раза.
  • Tesla Roadster прошел достаточно расстояния в космосе, чтобы объехать все земные дороги 63 раза.
Наука и техника,Дуглас Адамс,Илон Маск,Дэвид Боуи,Айзек Азимов,Tesla Motors,SpaceX,NASA,
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