Пять лет в космосе: как дела у Tesla, которую отправили к Марсу

В 2018 году компания SpaceX провела первый испытательный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy. Одной из целей тестового полета была доставка груза на орбиту Марса: производитель хотел продемонстрировать, что новая ракета способна помочь в будущем освоении красной планеты. Основатель SpaceX Илон Маск предложил NASA перевезти любой груз, однако агентство отказалось. Тогда предприниматель решил отправить на орбиту «самую дурацкую вещь, которую только можно представить» — чтобы немного разрядить напряжение перед важным испытанием.

«Самой дурацкой вещью» в результате стал спортивный электрокар Tesla Roadster, за рулем которого вальяжно сидит манекен в скафандре — его прозвали Starman в честь одноименной песни Дэвида Боуи. Более того, автомобиль оборудован звуковой системой, которая круглосуточно воспроизводит Space Oddity все того же Боуи. В бардачке электрокара лежит книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике»; к этой научно-фантастической книге также отсылает полотенце и знак «Без паники» на приборной панели. Под днищем машины размещена табличка, где указаны имена всех работавших над проектом, а на монтажной плате оставлена надпись «Сделано людьми на Земле». Наконец, последний груз Tesla Roadster — копия трилогии Айзека Азимова «Основание», записанная на экспериментальный оптический кристалл.