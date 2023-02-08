В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
51 минуту назад

Нейросеть ChatGPT втянули в культурные войны в Индии

Ferra.ru

В Twitter появилось сообщение со скриншотом из ChatGPT, где была изображена переписка с чат-ботом, который шутил над индуистским божеством Кришной. При этом такого не происходит, если попросить его пошутить над другими религиями. Что вызвало новую волну негодования в стране.

Нейросеть ChatGPT втянули в культурные войны в Индии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В вопросах веры ChatGPT обучен быть осмотрительным, отвечая "Извините, но я не запрограммирован на шутки о какой-либо религии или божестве", когда его просят пошутить об Иисусе Христе или Мухаммеде, пишет Wired. Компания OpenAI, которой принадлежит ChatGPT, не ответила на просьбу о комментарии.

Негодование распространилось по индийским социальным сетям, поддерживаемое индуистскими националистическими комментаторами, такими как Раджив Малхотра, у которого более 300 000 подписчиков в Twitter.

В течение нескольких дней это переросло в полноценную теорию заговора. Рохит Ранджан, ведущий одного из крупнейших индийских телеканалов Zee News, посвятил 25 минут своего прайм-тайма предположению, что ChatGPT представляет собой международный заговор против индусов.

"Большинство моих покупателей - индусы … я не рискну оскорбить их спорным программным обеспечением", - говорит предприниматель из Дели, пожелавший остаться анонимным, чтобы избежать ответной реакции со стороны покупателей.

Он добавил, что точно не будет использовать ничего подобного ChatGPT в своем онлайн-бизнесе.

Наука и техника,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители