Исследователи назвали самое стрессовое время суток

Международная компания OnePoll, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях, выяснила, что 7:23 утра – самое стрессовое время дня для людей. Выводами специалисты поделились с новостным порталом Daily Mail.

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Авторы работы опросили около 2 тыс. взрослых, которые рассказали о самых стрессовых ежедневных событиях. Так, поездка на работу и сбор и сопровождение детей в школу заняли первое и второе места по уровню стресса. Как правило, эти действия совершаются в 7:23 утра.

В пятерку самых стрессовых ситуаций также попали следующие: проливание чего-то на ковер, стояние в пробке и поздний подъем. Опрос показал, что взрослые ежедневно сталкиваются примерно с тремя стрессовыми ситуациями. У женщин они возникают на час раньше, чем у мужчин.