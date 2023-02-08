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1 час назад

Исследователи назвали самое стрессовое время суток

Газета.Ru

Международная компания OnePoll, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях, выяснила, что 7:23 утра – самое стрессовое время дня для людей. Выводами специалисты поделились с новостным порталом Daily Mail.

Исследователи назвали самое стрессовое время суток
Фото: Газета.ruГазета.ru

Авторы работы опросили около 2 тыс. взрослых, которые рассказали о самых стрессовых ежедневных событиях. Так, поездка на работу и сбор и сопровождение детей в школу заняли первое и второе места по уровню стресса. Как правило, эти действия совершаются в 7:23 утра.

В пятерку самых стрессовых ситуаций также попали следующие: проливание чего-то на ковер, стояние в пробке и поздний подъем. Опрос показал, что взрослые ежедневно сталкиваются примерно с тремя стрессовыми ситуациями. У женщин они возникают на час раньше, чем у мужчин.

Опрос также показал, что основными причинами ежедневного стресса являются усталость (46% участников сказали, что это так), прерывистый ночной сон (36%) и напряженный рабочий день (33%). Стрессовые события, с которыми сталкивались люди, чаще всего вызывали у них разочарование (32%), тревогу (23%) или усталость (21%).

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