В России резко сократилось число магазинов электроники

В России зафиксировано сокращение количества

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офлайн-магазинов электроники за год. Снижение показателя составило 5%, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса «2ГИС».

Анализ проводился в городах, в которых численность населения превышает один миллион человек. За основу взят период с февраля прошлого года по февраль текущего.

Раньше аналитики наблюдали рост показателя. Например, в период с 2021 по 2022 год их число увеличилось на 11%. На 7% выросло значение в период с 2020 по 2021 год.

Москва, Санкт-Петербург и Красноярск названы лидерами по числу офлайн-точек продаж. В столице функционируют 1619 магазинов. За 12 месяцев их число уменьшилось почти на 6%.

В Санкт-Петербурге работают 829 магазинов (-6,5%), в Красноярске — 379 магазинов (-4,3%). В Ростове-на-Дону, Челябинске, Омске и других двух городах число магазинов увеличилось.

Данные дистрибьюторской компании diHouse свидетельствуют о том, что с 1 марта по 1 августа 2022 года количество магазинов электроники в России уменьшилось на 17% в натуральном выражении. В фирме назвали данное падение одним из самых больших с 2008 года.

В «Ситилинке» сообщили о сокращении количества магазинов и пунктов выдачи в их сети с начала 2022 года на 100 штук, до 900 точек. Динамика обусловлена тем, что фокус стратегии с географической экспансии сместился на развитие продаж в интернете.