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59 минут назад

Apple предложила своим сотрудникам покупать гаджеты в рассрочку

Газета.Ruиещё 2

Программу рассрочки Apple Pay Later начали тестировать над сотрудниками розничной сети компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple предложила своим сотрудникам покупать гаджеты в рассрочку
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным источника, компания расширила внутреннее тестирование сервиса на тысячу сотрудников Apple Store. Такое решение, по мнению журналистов, является признаком скорого запуска услуги рассрочки.

Apple Pay Later позволит пользователям разделить оплату покупки на четыре равных платежа в течение шести недель без дополнительных процентов или комиссий. Известно, что для реализации Pay Later компания создала дочернюю кредитную организацию Apple Financing LLC, которая будет отделена от основного юридического лица Apple.

О доступности услуги за пределами США не сообщается.

Наука и техника,Apple,
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