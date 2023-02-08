Apple предложила своим сотрудникам покупать гаджеты в рассрочку

По данным источника, компания расширила внутреннее тестирование сервиса на тысячу сотрудников Apple Store. Такое решение, по мнению журналистов, является признаком скорого запуска услуги рассрочки.

Apple Pay Later позволит пользователям разделить оплату покупки на четыре равных платежа в течение шести недель без дополнительных процентов или комиссий. Известно, что для реализации Pay Later компания создала дочернюю кредитную организацию Apple Financing LLC, которая будет отделена от основного юридического лица Apple.