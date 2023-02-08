Apple «сломала» браузер Safari небольшим обновлением macOS

Компания Apple выпустила обновление безопасности для компьютеров под управлением macOS Big Sur версии 11.7.3 и «сломала» раздел «Избранное» в браузере Safari. Об этом сообщает портал Macrumors.

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Так, после обновления в разделе «Избранное» в Safari вместо логотипов сайтов отображаются пустые поля или первые буквы из названия сайтов. Заметившие баг пользователи начали жаловаться на форумах еще в январе. Судя по количеству пострадавших, проблема носит массовый характер.

Apple до сих пор не прокомментировала и не исправила эту ошибку. В то же время пользователи устаревших компьютеров вынуждены оставаться на macOS 11.7.3 из-за критически важных исправлений в безопасности. При этом в macOS Monterey и macOS Ventura данная проблема не наблюдается.