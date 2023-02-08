Расшифрованы секретные письма Марии Стюарт

Международная группа экспертов обнаружила зашифрованные письма, написанные Марией Стюарт, королевой Шотландии. Они считались утерянными на протяжении многих лет, сообщает Cryptologia.

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Письма датировались 1578-1584 годами. Мария писала их в заключении, куда ее отправили по распоряжению ее двоюродной сестры королевы Елизаветы I.

Документы обнаружили онлайн-архивах Национальной библиотеки Франции. Мария использовала сложную систему шифрования из 57 букв, но специалистам по криптографии удалось раскрыть ее.

Большинство писем были адресованы Мишелю де Кастельно де Мовисьеру, послу Франции в Англии. Мария жаловалась своему стороннику на плохое самочувствие и условия содержания в плену, а также на то, что переговоры с королевой Елизаветой об ее освобождении ведутся не должным образом. Кроме того, она выражала огорчение по поводу похищения ее сына Якова (будущего короля Англии Якова I) в августе 1582 года и указывала на недостаточную поддержку со стороны Франции.

Расшифровка писем предоставила ученым новые данные о жизни Марии Стюарт. Королева Шотландии оставила обширный архив писем, хранящихся в различных фондах и библиотеках. За время пребывания в плену Мария активно общалась со своими единомышленниками и союзниками. Многие документы, написанные ее рукой, остаются не найденными.

«Письма, которые мы расшифровали, скорее всего, являются частью этой утерянной секретной переписки», – отметили эксперты.

Известно, что Мария Стюарт была первой в очереди наследования английского престола после своей двоюродной сестры Елизаветы. Католики считали ее законной правительницей. Елизавета видела в родственнице угрозу и поэтому заключила ее в тюрьму на 19 лет. 8 февраля 1587 года Мария Стюарт была казнена.