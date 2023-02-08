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20 минут назад

Эксперты по криптографии расшифровали секретные письма Марии Стюарт

Мир24

Международная группа экспертов обнаружила зашифрованные письма, написанные Марией Стюарт, королевой Шотландии. Они считались утерянными на протяжении многих лет, сообщает Cryptologia.

Расшифрованы секретные письма Марии Стюарт
Фото: WikipediaWikipedia

Письма датировались 1578-1584 годами. Мария писала их в заключении, куда ее отправили по распоряжению ее двоюродной сестры королевы Елизаветы I.

Документы обнаружили онлайн-архивах Национальной библиотеки Франции. Мария использовала сложную систему шифрования из 57 букв, но специалистам по криптографии удалось раскрыть ее.

Большинство писем были адресованы Мишелю де Кастельно де Мовисьеру, послу Франции в Англии. Мария жаловалась своему стороннику на плохое самочувствие и условия содержания в плену, а также на то, что переговоры с королевой Елизаветой об ее освобождении ведутся не должным образом. Кроме того, она выражала огорчение по поводу похищения ее сына Якова (будущего короля Англии Якова I) в августе 1582 года и указывала на недостаточную поддержку со стороны Франции.

Расшифровка писем предоставила ученым новые данные о жизни Марии Стюарт. Королева Шотландии оставила обширный архив писем, хранящихся в различных фондах и библиотеках. За время пребывания в плену Мария активно общалась со своими единомышленниками и союзниками. Многие документы, написанные ее рукой, остаются не найденными.

«Письма, которые мы расшифровали, скорее всего, являются частью этой утерянной секретной переписки», – отметили эксперты.

Известно, что Мария Стюарт была первой в очереди наследования английского престола после своей двоюродной сестры Елизаветы. Католики считали ее законной правительницей. Елизавета видела в родственнице угрозу и поэтому заключила ее в тюрьму на 19 лет. 8 февраля 1587 года Мария Стюарт была казнена.

Ранее сообщалось, что эксперты расшифровали письмо короля Испании Карла V. Оно было написано около 500 лет назад.

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