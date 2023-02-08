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1 час назад

Нейросеть ChatGPT научилась писать вирусы

Никита Бородкин

Чат-бот ChatGPT научился создавать вирусы, которые нацелены на индивидуальные особенности различных операционных систем и конкретные уязвимости. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы по развитию Института математики и компьютерных технологий Дальневосточного федерального университета Роман Дремлюга.

По его словам, преступники очень быстро адаптируются под технологические новшества. В Сети уже есть примеры написания чат-ботом вредоносных программ, которые затачиваются под определенные операционные системы и конкретные задачи.

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Эксперт подчеркнул, что сейчас эту особенность ChatGPT по большей части используют специалисты по информационной безопасности, которые таким образом проверяют границы способностей искусственного интеллекта и прочность систем защиты. Однако эксперт уверен, что хакеры уже давно взяли эту возможность на вооружение и каждый может создать вирус.

Дремлюга добавил, что дальнейшее развитие ChatGPT может привести к тому, что киберпреступники смогут создавать индивидуальные способы отъема денег у жертв, ориентируясь на особенности конкретного человека. Для дальнейшей защиты пользователям Сети необходимо повышать свою осведомленность и общую цифровую грамотность.

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