Чат-бот ChatGPT научился создавать вирусы, которые нацелены на индивидуальные особенности различных операционных систем и конкретные уязвимости. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы по развитию Института математики и компьютерных технологий Дальневосточного федерального университета Роман Дремлюга.

По его словам, преступники очень быстро адаптируются под технологические новшества. В Сети уже есть примеры написания чат-ботом вредоносных программ, которые затачиваются под определенные операционные системы и конкретные задачи.

Эксперт подчеркнул, что сейчас эту особенность ChatGPT по большей части используют специалисты по информационной безопасности, которые таким образом проверяют границы способностей искусственного интеллекта и прочность систем защиты. Однако эксперт уверен, что хакеры уже давно взяли эту возможность на вооружение и каждый может создать вирус.