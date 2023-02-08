В России разработан транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров, сообщил в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Как сообщил источник РИА «Новости», транспортная авиационная многофункциональная платформа, или просто ТрАМП, представляет собой беспилотник самолетного типа, способный нести груз массой до 250 килограммов на 600 километров, а также выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи. Крейсерский потолок БПЛА составляет 3 тыс. метров, крейсерская скорость – 195 км/ч, объем грузового отсека – 2650 литров.

Среди эксплуатационных особенностей ТрАМПа источник также назвал модульную конструкцию основных узлов, позволяющее взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки шасси, систему спасения груза и летательного аппарата для минимизации урона наземной инфраструктуре при авариях.