В Минобрнауки призвали не наказывать за написание диплома с ChatGPT

Университетам и институтам стоит подумать над изменением подхода к проверке знаний у студентов, заявил Валерий Фальков.
«Никаких, я считаю, негативных последствий для студентов быть не должно. Он просто проверил систему на прочность. О нейросети и её возможностях известно давно. Университетам надо перестраиваться», — сказал министр в интервью ТАСС.
Ранее стало известно, что студент РГГУ Александр Жадан защитил дипломную работу, написанную при помощи чат-бота ChatGPT. В пресс-службе вуза предложили ограничить доступ к нейросети в образовательных организациях.