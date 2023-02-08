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9 минут назад

Глава Минобрнауки призвал не наказывать за написание диплома с ChatGPT

Говорит Москваиещё 5

Университетам и институтам стоит подумать над изменением подхода к проверке знаний у студентов, заявил Валерий Фальков.

В Минобрнауки призвали не наказывать за написание диплома с ChatGPT
Фото: ТАССТАСС

«Никаких, я считаю, негативных последствий для студентов быть не должно. Он просто проверил систему на прочность. О нейросети и её возможностях известно давно. Университетам надо перестраиваться», — сказал министр в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что студент РГГУ Александр Жадан защитил дипломную работу, написанную при помощи чат-бота ChatGPT. В пресс-службе вуза предложили ограничить доступ к нейросети в образовательных организациях.

Наука и техника,Александр Жадан,Валерий Фальков,
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