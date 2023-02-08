В Китае снизили число аварий при помощи «умных» конусов

Инженеры из Ningbo Datong Development и Farsoon Digital Technology разработали новое инновационное решение для борьбы с ДТП в Китае.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Для этого они создали робота, который выглядит как дорожный конус. Устройство оснащено небольшими колёсиками, системой освещения и различными датчиками. С их помощью «умный» конус способен координировать свои действия с другими подобными роботами, тем самым помогая управлять и регулировать дорожный поток.

Работают они следующим образом: как только на дороге происходит авария, роботы-конусы автоматически блокируют пострадавший участок дороги в считанные секунды, тогда как обычно дорожным службам требуется до 30 минут для тех же целей.