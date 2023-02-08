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38 минут назад

В Китае снизили число аварий при помощи «умных» конусов

Ferra.ru

Инженеры из Ningbo Datong Development и Farsoon Digital Technology разработали новое инновационное решение для борьбы с ДТП в Китае.

В Китае снизили число аварий при помощи «умных» конусов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для этого они создали робота, который выглядит как дорожный конус. Устройство оснащено небольшими колёсиками, системой освещения и различными датчиками. С их помощью «умный» конус способен координировать свои действия с другими подобными роботами, тем самым помогая управлять и регулировать дорожный поток.

Работают они следующим образом: как только на дороге происходит авария, роботы-конусы автоматически блокируют пострадавший участок дороги в считанные секунды, тогда как обычно дорожным службам требуется до 30 минут для тех же целей.

Инженеры, стоящие за проектом, выразили надежду на то, что их решение поможет сделать дороги Китая более безопасными для водителей и пассажиров.

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