United Airlines оштрафовали на $1,1 млн за экономию на ТО Boeing 777

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило в понедельник, что намерено оштрафовать United Airlines на сумму более 1,1 миллиона долларов. Чикагского перевозчика обвиняют в том, что он в течение почти трех лет выполнял рейсы на самолетах Boeing 777, которые не были пригодны к полетам.

История началась в июне 2018 года. Руководство авиакомпании приняло решение исключить одну из необходимых проверок технического обслуживания из списка обязательной предполетной проверки 777. Как утверждает United, эта проверка избыточна, и, более того, соответствующее изменение регламентов было одобрено FAA.

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Что же по мнению перевозчика оказалось лишним? United Airlines перестала проверять систему предупреждения о пожаре и не делала этого вплоть до апреля 2021 года, когда вмешалось FAA и приказало United возобновить необходимые работы в рамках предполетной подготовки.

«Отмена проверки привела к тому, что United не выполнила требуемые операции и эксплуатировала воздушные суда, которые не соответствовали требованиям к летной годности», — говорится в заявлении FAA по поводу назначения крупного гражданского штрафа в размере 1 149 306 долларов США.

United Airlines дано 30 дней на то, чтобы подготовить аргументированный ответ.

В заявлении представителя авиакомпании говорится: «Безопасность наших рейсов никогда не подвергалась сомнению. В 2018 году United изменила свой предполетный контрольный список, чтобы сократить избыточные встроенные проверки, автоматически выполняемые 777».

«FAA рассмотрело и одобрило изменение контрольного списка в момент его внесения», — продолжалось в заявлении.

По словам представителя United, авиакомпания еще не ответила на запрос FAA и рассматривает оба варианта, в том числе оплату штрафа.

Согласно официальным данным, United в настоящее время эксплуатирует 97 самолетов Boeing 777, включая -200, 200ER большей дальности (extended range) и удлиненный 777–300.

В 2008 году United ненадолго приостановила работу всего своего парка Boeing 777 после того, как обнаружила, что ее механики не проводили плановую проверку устройства пожаротушения в грузовом отсеке самолета.

Устройство представляет собой баллон, который предназначен для тушения пожара в грузовом отсеке. Он содержащий газ, поглощающий кислород. United обвинила производителя Boeing в том, что он случайно исключил тест из обновленного руководства по эксплуатации.