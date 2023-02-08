Эксперт Минцифры РФ предложил преподавать в школах кибергигиену

Российским школьникам и студентам необходимо обучаться кибергигиене. С такой инициативой выступил заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин.

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По мнению специалиста, данный вопрос в большей степени находится в ведении Минпросвещения, однако эксперт предположил, что предмет можно было бы интегрировать в учебные программы.

Хасин обратил внимание на то, что кибербезопасность на сегодняшний день внедряется в самые разные сферы. Так, считает он, предмет следует добавить в виде семестровых курсов для учащихся высших учебных заведений.