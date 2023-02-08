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42 минуты назад

Прямо как ноутбуки: Samsung научила свои смартфоны работать напрямую от розетки, минуя батарею

Ferra.ru

Многие современные ноутбуки имеют очень полезную функцию — питание напрямую от розетки, в обход аккумулятора.

Samsung научила свои смартфоны работать напрямую от розетки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, наконец-то, подобную возможность реализовала и Samsung в свежей флагманской линейке Galaxy S23. Сообщается, что она как минимум поможет справиться с нагревом и более эффективно заряжать телефоны в случае пользователей-геймеров.

Называется новая функция «Pause USB Power Delivery» — найти её можно в меню «Game Booster». С её помощью подключённое зарядное устройство может обходить аккумулятор и питать телефон напрямую.

Отдельный интерес вызывает тот факт, что нововведение обнаружили энтузиасты. Сама Samsung официально не объявляла о ней публично. Возможно, это связано с тем, что функция не была до конца протестирована.

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