Samsung научила свои смартфоны работать напрямую от розетки

Многие современные ноутбуки имеют очень полезную функцию — питание напрямую от розетки, в обход аккумулятора.

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И вот, наконец-то, подобную возможность реализовала и Samsung в свежей флагманской линейке Galaxy S23. Сообщается, что она как минимум поможет справиться с нагревом и более эффективно заряжать телефоны в случае пользователей-геймеров.

Называется новая функция «Pause USB Power Delivery» — найти её можно в меню «Game Booster». С её помощью подключённое зарядное устройство может обходить аккумулятор и питать телефон напрямую.