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37 минут назад

В Мировом океане нашли сообщества микробов, не нуждающихся в солнечном свете

Мир24

Ученые из Университета Монаша в Австралии обнаружили на морском дне огромное разнообразие организмов, которые научились выживать без солнечного света. Для получения энергии они используют хемосинтез – процесс окисления органических молекул, сообщает Nature Microbiology.

В Мировом океане найдены микробы, не нуждающиеся в солнечном свете
Фото: Mir24.tvMir24.tv

Хемосинтезирующие микроорганизмы были открыты в 1970-х годах у глубоководных термальных источников. Но долгое время этот метод получения энергии считался экстремально редким. Новое исследование показало – существа, поддерживающие хемосинтез, обитают практически по всему земному шару.

Авторы исследования проанализировали 14 образцов воды, собранных на различных участках Атлантического, Индийского, Тихого и Южного океанов. В 13 пробах были выявлены микробы, чьи генетические «механизмы» были приспособлены как для фотосинтеза, так и для хемосинтеза.

Ученые заключили, что водород является важным источником энергии для сообществ, обитающих в глубоких темных водах, куда не проникают лучи Солнца. Бактериальные культуры, способные потреблять водород, оказались «многочисленны, разнообразны и активны». Во многих экосистемах они выступали как основа пищевой цепи.

Хемосинтезирующие микроорганизмы были найдены практически везде, где велся поиск: в городских бухтах, на тропических островах и даже под шельфовыми ледниками Антарктиды.

«Первая жизнь, вероятно, возникла в глубоководных жерлах, используя в качестве источника энергии водород, а не солнечный свет. Невероятно, что спустя 3,7 миллиарда лет так много микробов в океанах все еще используют этот высокоэнергетический газ», – отметили авторы научной работы.

Ранее сообщалось, что на дне Красного моря нашли глубоководные бассейны с «рассолом». В них обитали многочисленные микробные сообщества.

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