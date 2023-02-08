В Мировом океане найдены микробы, не нуждающиеся в солнечном свете

Ученые из Университета Монаша в Австралии обнаружили на морском дне огромное разнообразие организмов, которые научились выживать без солнечного света. Для получения энергии они используют хемосинтез – процесс окисления органических молекул, сообщает Nature Microbiology.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Хемосинтезирующие микроорганизмы были открыты в 1970-х годах у глубоководных термальных источников. Но долгое время этот метод получения энергии считался экстремально редким. Новое исследование показало – существа, поддерживающие хемосинтез, обитают практически по всему земному шару.

Авторы исследования проанализировали 14 образцов воды, собранных на различных участках Атлантического, Индийского, Тихого и Южного океанов. В 13 пробах были выявлены микробы, чьи генетические «механизмы» были приспособлены как для фотосинтеза, так и для хемосинтеза.

Ученые заключили, что водород является важным источником энергии для сообществ, обитающих в глубоких темных водах, куда не проникают лучи Солнца. Бактериальные культуры, способные потреблять водород, оказались «многочисленны, разнообразны и активны». Во многих экосистемах они выступали как основа пищевой цепи.

Хемосинтезирующие микроорганизмы были найдены практически везде, где велся поиск: в городских бухтах, на тропических островах и даже под шельфовыми ледниками Антарктиды.

«Первая жизнь, вероятно, возникла в глубоководных жерлах, используя в качестве источника энергии водород, а не солнечный свет. Невероятно, что спустя 3,7 миллиарда лет так много микробов в океанах все еще используют этот высокоэнергетический газ», – отметили авторы научной работы.