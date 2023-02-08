Чат-бот ChatGPT обучился писать вирусы

"Преступники всегда очень быстро адаптируют технологические новшества. В принципе, когда появляется какое-то новое эффективное средство, преступники пытаются его адаптировать и делают это очень быстро. <...> Уже можно найти примеры того, как с помощью этой системы генерируют код вредоносных программ с нужными свойствами под определенные операционные системы, под определенные задачи, под определенные уязвимости, абсолютно кастомизированные. Сейчас по большей части это делают специалисты по безопасности для тестирования, но мы прекрасно понимаем, что это значит, что и киберпреступники давно взяли это на вооружение", - сообщил Дремлюга.