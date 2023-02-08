Чат-бот ChatGPT обучился писать вирусы

Чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT обучился создавать программы-вирусы, нацеленные на индивидуальные особенности операционной системы и конкретные уязвимости, сообщил ТАСС в День российской науки заместитель директора по развитию Института математики и компьютерных технологий Дальневосточного федерального университета Роман Дремлюга.
"Преступники всегда очень быстро адаптируют технологические новшества. В принципе, когда появляется какое-то новое эффективное средство, преступники пытаются его адаптировать и делают это очень быстро. <...> Уже можно найти примеры того, как с помощью этой системы генерируют код вредоносных программ с нужными свойствами под определенные операционные системы, под определенные задачи, под определенные уязвимости, абсолютно кастомизированные. Сейчас по большей части это делают специалисты по безопасности для тестирования, но мы прекрасно понимаем, что это значит, что и киберпреступники давно взяли это на вооружение", - сообщил Дремлюга.
По его словам, искусственный интеллект и ранее использовался киберпреступниками. Теперь же любой человек без навыков программирования может создавать вирусы. Это открывает простор для неправомерных действий и в дальнейшем может привести к тому, что преступники с помощью цифровых данных, ориентируясь на особенности конкретного человека будут выбирать индивидуальный способ отъема денег и делать это в автоматическом режиме, с помощью искусственного интеллекта. Чтобы защититься от этого, считает Дремлюга, необходимо в первую очередь повышать осведомленность и общую цифровую грамотность.
ChatGPT был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме, может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.