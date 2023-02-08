По всему миру беспощадно уничтожают леса. Чем это грозит планете?

Леса считаются мощными регуляторами температуры на планете, а при нормальных условиях и должном обращении могут помочь разрешить проблему глобального потепления. Однако в последние десятилетия зеленые массивы по всему миру нещадно вырубают, чем усугубляют климатический кризис. Россия — одна из немногих стран с огромными запасами древесины — не стала исключением. Greenpeace запустил петицию с требованием перестать вырубать в стране дикие леса. В противном случае человечество ждут серьезные последствия. Разлетевшиеся щепки — в материале «Ленты.ру».

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Amanda Perobelli / Reuters

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Страны по всему миру по разным причинам активно теряют леса. Россия, где почти половина территории занята ими, не является исключением. Обеспокоенное проблемой российское отделение Greenpeace в конце января 2023 года подготовило петицию с требованием ввести мораторий на вырубку диких лесов в стране. Активисты предупредили, что там обитают животные, которые находятся на грани исчезновения. По данным организации, пока в диком виде сохранилась только пятая часть российских лесов. Если вырубка продолжится в тех же масштабах, то лесные массивы исчезнут уже через 20-30 лет.

Такие леса важны для экосистемы: они поддерживают чистоту рек, снижают риски наводнений и регулируют температуру. Без такой естественной защиты пожаров может стать намного больше, чем раньше. «Ранее нетронутые и недоступные леса разрезают лесовозными дорогами. Вместе с рубками приходят и пожары», — говорится в петиции.

Для спасения лесов среди прочих мер экологи призвали запретить передавать в аренду новые участки диких лесов под заготовку древесины и отказаться от проектов по строительству лесоперерабатывающих предприятий, на которых такую древесину используют в качестве сырья. На момент публикации статьи петицию подписали более девяти тысяч человек.

Проблема с обезлесением вызывает в России беспокойство, так как страна входит в группу из пяти государств, на которые приходится 75 процентов лесных массивов мира. Большая часть таких лесов находится в Красноярском крае, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Камчатском крае и в Иркутской области.

При этом кроме России к группе также относятся Канада, Бразилия, Перу и Конго. Потеря лесов в этих странах будет почти невосполнимой и негативно отразится на всем мире. Уже сейчас мировые запасы леса активно сокращаются. За период с 2002 по 2020 год в мире было уничтожено 12 процентов диких лесов (1,5 миллиона квадратных километров), что по площади сопоставимо с тремя Испаниями.

Щепки полетели

В последнее время проблема обезлесения активно обсуждается во всем мире. В докладе ООН от 2020 года сообщалось, что площадь мировых запасов леса достигла 4,06 миллиарда гектаров — 31 процент от суши на планете. Для сравнения — 10 тысяч лет назад массивами был покрыт 71 процент Земли. Таким образом в 2020 году на каждого жителя приходилось по 0,52 гектара. Однако подобные данные служат скорее для наглядности, так как страны покрыты лесами неравномерно.

Потери массивов поражают своей скоростью. Ежегодно на Земле исчезают около 10 миллионов гектаров леса — это как если бы планета теряла в минуту территорию размером с 27 футбольных полей. В период с 2010 по 2020 год быстрее всего это происходило в Африке, где ежегодно уничтожалось 3,9 миллиона гектаров. Затем следуют Южная Америка с лесными потерями в 2,6 миллиона гектаров, а также Северная и Центральна Америка с 0,1 миллиона гектаров.

Также высокий уровень обезлесения зафиксирован в Бразилии, Индонезии, Анголе, Танзании, Парагвае, Мьянме, Камбодже, Боливии и Мозамбике. По данным Greenpeace и Мэрилендского университета, к 2020 году из 65 стран, богатых дикими лесами, 40 потеряли не менее 10 процентов массивов. В Парагвае, Лаосе, Никарагуа и Гвинее было уничтожено более половины ресурса. В целом больше всего от вырубки страдают тропики. В основном площадки расчищают для нужд сельского хозяйства и дальнейшего экспорта продуктов. Леса вырубают, в том числе чтобы выращивать какао, пасти скот, производить растительное масло, а древесину пускают на бумагу. В меньшей степени подобные территории используют для добычи полезных ископаемых.

В последние годы в центре внимания вопроса обезлесения находятся леса Амазонии, которые считаются самыми крупными на планете и при этом активно вырубаются. По данным Национального института космических исследований Бразилии (INPE), за первые шесть месяцев 2022 года были уничтожены рекордные 3,7 тысячи квадратных километров. Усугубляет ситуацию и решение построить через часть лесов автомагистраль. Экологи уже предупредили, что к 2030 году работы в пять раз усилят обезлесение.

К тому же на фоне изменения климата леса страдают от пожаров — летом 2022 года число возгораний стало рекордным за 12 лет. Количество зарегистрированных пожаров выросло на 20 процентов в сравнении со средним значением за 1998-2021 годы. В настоящее время лесные массивы Амазонии находятся в критическом положении — из-за деятельности людей и глобального потепления они постепенно утрачивают возможность самостоятельно восстанавливаться после климатических бедствий и могут исчезнуть через десятилетия.

По данным проекта Our World in Data, выращивание скота, сои и производство пальмового масла привели к вырубке 60 процентов лесов. Ради пастбищ каждый год вырубают 2,1 миллиона гектаров леса — почти как половина площади Нидерландов. Около миллиона гектаров уничтожают ради производства сахара, риса, орехов и овощей. При этом наиболее высокие выбросы CO2, связанные с вырубкой лесов ради продуктов питания, зафиксировали в Люксембурге — с 2010 по 2014 год на душу населения пришлось 2,78 тонны углекислого газа. Затем следует Бразилия с показателем в 2,71 тонны и Индонезия с 1,24 тонны CO2. Рост концентрации углекислого газа негативно влияет на климатическую ситуацию в мире и с каждым годом усугубляет проблему глобального потепления.

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Важностью лесов часто пренебрегают, однако ученые из США и Колумбии заявили о необходимости как можно активнее сохранять массивы, так как они играют одну из ключевых ролей в борьбе с глобальным потеплением. Леса способны улавливать из атмосферы и накапливать углерод, обилие которого приводит к изменению климата. Исследователи пришли к выводу, что тропические леса кроме всего прочего могут снижать температуру на планете как минимум на половину градуса Цельсия, а то и более чем на градус. Именно о сдерживании роста среднемировой температуры политики говорят на всех климатических саммитах. В этом вопросе как раз могут помочь тропики.

Ученые выяснили, что такие леса выделяют биогенные летучие органические соединения (biogenic volatile organic compounds) — микроскопические капли жидких веществ и твердые частицы. Они отражают часть солнечных лучей и усиливают конденсацию влаги. Таким образом тепло отводится от поверхности Земли, она охлаждается, а осадки усиливаются. «Сердце тропиков находится в самом сердце планеты, и эти леса имеют решающее значение для нашего выживания», — заявила ученый-эколог из Виргинского университета в США Дебора Лоуренс.

Леса уже давно называют избитым выражением про легкие планеты. Однако в действительности процесс выглядит именно так. Деревья словно «запирают» внутри себя углерод, однако при вырубке лесов в атмосферу активно выделяется углекислый газ — оставшиеся в малом количестве деревья не способны справиться с подобным объемом и поглотить вещества. К тому же даже если засаживать участки новыми растениями, на восстановление уйдут десятки лет. В итоге почвы сталкиваются с эрозией. Когда-то влажные и зеленые территории фактически засыхают и превращаются в идеальное место для пожаров.

В результате обезлесения страдает и фауна, так как животные лишаются привычных мест обитания и погибают. Однако есть еще одно неочевидное последствие — вырубка деревьев, особенно в тропиках, лишает человечество лечения. 25 процентов западных лекарств сделаны из ингредиентов, найденных в тропических лесах. Растения также служат основой для четверти западных препаратов от рака. Пока ученые успели изучить лечебные свойства менее одного процента тропических культур. Обезлесение оставляет их без возможности проводить дальнейшие исследования и, возможно, найти источники спасение от болезней.

Наравне с другими странами Россия также активно теряет лесные массивы. Согласно данным Всемирного лесного дозора (Global Forest Watch), в 2010 году страна располагала 755 миллионами гектаров леса. При этом с 2001 по 2021 год она лишилась 76 миллионов гектаров. Летом 2022-го Greenpeace заключил, что больше всего лес вырубают в Вологодской, Ивановской и Костромской областях.

Статистика кажется поразительной, так как в стране избавляются от ресурса, который считается уникальным. В борьбе с изменением климата российские власти делают ставку именно на леса. Так, президент Владимир Путин во время видеообращения для саммита об изменении климата (COP26) в 2021 году заявил, что местные массивы «обладают значительным потенциалом по поглощению углекислого газа и выработке кислорода», а в стране ведется работа, чтобы остановить их вырубку. О планах бороться с глобальным потеплением с помощью лесов Путин говорил и ранее.

В целом план по достижению Россией углеродной нейтральности основан именно на способности массивов задерживать углерод, в то время как другие страны больше ориентируются на возобновляемые источники энергии и отказ от ископаемого топлива.