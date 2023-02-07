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13 минут назад

TechCrunch: Google начнет цензурировать откровенные изображения в поисковике

Газета.Ru

Американская компания Google в ближайшее время начнет цензурировать откровенные изображения в одноименном поисковике с помощью технологии фильтрации «Безопасный поиск» (SafeSearch). Об этом сообщает TechCrunch.

Google начнет цензурировать откровенные изображения в поисковике
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Под откровенными изображениями подразумеваются порнография, насилие и жестокость», — говорится в статье.

В Google заверили, что у пользователей появится возможность изменить параметр в настройках аккаунта, однако по умолчанию он будет всегда включен.

Отмечается, что фильтр первоначально предназначался для ручной активации пользователями для защиты детей от подобного контента, но теперь правила были изменены.

Фильтр скрывает или размывает откровенные и шокирующие изображения в результатах поиска. Компания приурочила запуск функции к Дню безопасного Интернета.

Ранее сообщалось, что в ответ на ChatGPT и другие чат-боты с технологиями искусственного интеллекта компания Google добавит функцию прямых ответов внутрь своего поисковика.

Наука и техника,Google,
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