Google начнет цензурировать откровенные изображения в поисковике

Американская компания Google в ближайшее время начнет цензурировать откровенные изображения в одноименном поисковике с помощью технологии фильтрации «Безопасный поиск» (SafeSearch). Об этом сообщает TechCrunch.

«Под откровенными изображениями подразумеваются порнография, насилие и жестокость», — говорится в статье.

В Google заверили, что у пользователей появится возможность изменить параметр в настройках аккаунта, однако по умолчанию он будет всегда включен.

Отмечается, что фильтр первоначально предназначался для ручной активации пользователями для защиты детей от подобного контента, но теперь правила были изменены.

Фильтр скрывает или размывает откровенные и шокирующие изображения в результатах поиска. Компания приурочила запуск функции к Дню безопасного Интернета.