Российский «Канопус-В» заснял последствия землетрясения в Турции

Отмечается, что космический мониторинг последствий землетрясения в восточной части Анатолийского полуострова проведен по запросу МЧС России . Для проведения съемки были использованы «все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам».

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Позже также было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. По последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили различные травмы.