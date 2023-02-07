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1 час назад

Российский «Канопус-В» заснял последствия землетрясения в Турции

Lenta.ru

«Роскосмос» показал последствия землетрясения в восточной части Анатолийского полуострова. Снимок турецкой территории, сделанный российским космическим аппаратом «Канопус-В», опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

Российский «Канопус-В» заснял последствия землетрясения в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что космический мониторинг последствий землетрясения в восточной части Анатолийского полуострова проведен по запросу МЧС России. Для проведения съемки были использованы «все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам».

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Позже также было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. По последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека получили различные травмы.

Наука и техника,землетрясение,МЧС России,Роскосмос,
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