Директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о геологическом сдвиге, произошедшем из-за мощного землетрясения в Турции.
Ранее издание Corriere della Sera со ссылкой на президента Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони сообщило, что из-за землетрясения в Турции Аравийская литосферная плита сдвинулась на три метра на северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской литосферной плите. При этом общая величина разлома составила минимум 150 км.
Ученый подчеркнул, что землетрясения и движение литосферных плит - "нормальные для нашей планеты явления", которые не ведут к серьезным для нее последствиям.
"В разных зонах планеты в год происходит два-три землетрясения той же силы, какое было в Турции. В основном они происходят вокруг Тихоокеанской плиты. И с планетой при этом ничего не происходит. Конечно, землетрясение в Турции - большая катастрофа для страны, для ее жителей. Но для планеты это вполне себе разумное и даже плановое явление.
Движение литосферных плит происходит все время. Каждый день литосферные плиты двигаются в разном направлении по отношению друг к другу, где-то одна подныривает под другую, где-то они просто сталкиваются. И из-за этого и происходят землетрясения на планете. И благодаря данным о движении плит можно прогнозировать, где будет землетрясение с точностью в 2-3 года", — рассказал геофизик.
Ранее Рамблер рассказывал о самых разрушительных землетрясениях современности.