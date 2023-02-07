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29 минут назад

Ученый оценил данные о геологическом сдвиге после землетрясения в Турции

Семён Капранов
Юрий Виноградов эксперт

Директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о геологическом сдвиге, произошедшем из-за мощного землетрясения в Турции.

Ранее издание Corriere della Sera со ссылкой на президента Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони сообщило, что из-за землетрясения в Турции Аравийская литосферная плита сдвинулась на три метра на северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской литосферной плите. При этом общая величина разлома составила минимум 150 км.

Сдвиг по разлому на месте землетрясения произошел, что чтобы из-за землетрясения переместилась целая плита - [такого быть не может]. Размеры этих плит огромны. Вы представляете, какая нужна энергия, чтобы сдвинуть всю плиту? Скорее всего, имело место некорректная трактовка журналистами слов итальянского специалиста.

В том месте, где произошло землетрясение, наверняка был обнаружен разлом, по которому произошел сдвиг на 3 метра. Это возможно. Но вся плита при этом не сдвинулась на такое расстояние. Она не могла сдвинуться, потому что это не плитка шоколада, не кусок железа, это достаточно упругое тело. И те напряжения, которые возникают в одной его зоне, не передаются в другую часть, они накапливаются внутри, а потом разряжаются в виде землетрясений.
Юрий Виноградов
Юрий Виноградов Директор Единой геофизической службы Российской академии наук

Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты на три метра

Ученый подчеркнул, что землетрясения и движение литосферных плит - "нормальные для нашей планеты явления", которые не ведут к серьезным для нее последствиям.

"В разных зонах планеты в год происходит два-три землетрясения той же силы, какое было в Турции. В основном они происходят вокруг Тихоокеанской плиты. И с планетой при этом ничего не происходит. Конечно, землетрясение в Турции - большая катастрофа для страны, для ее жителей. Но для планеты это вполне себе разумное и даже плановое явление.

Движение литосферных плит происходит все время. Каждый день литосферные плиты двигаются в разном направлении по отношению друг к другу, где-то одна подныривает под другую, где-то они просто сталкиваются. И из-за этого и происходят землетрясения на планете. И благодаря данным о движении плит можно прогнозировать, где будет землетрясение с точностью в 2-3 года", — рассказал геофизик.

Ранее Рамблер рассказывал о самых разрушительных землетрясениях современности.

Наука и техника,Видео,Юрий Виноградов,РАН,
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