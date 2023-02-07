"В разных зонах планеты в год происходит два-три землетрясения той же силы, какое было в Турции. В основном они происходят вокруг Тихоокеанской плиты. И с планетой при этом ничего не происходит. Конечно, землетрясение в Турции - большая катастрофа для страны, для ее жителей. Но для планеты это вполне себе разумное и даже плановое явление.



Движение литосферных плит происходит все время. Каждый день литосферные плиты двигаются в разном направлении по отношению друг к другу, где-то одна подныривает под другую, где-то они просто сталкиваются. И из-за этого и происходят землетрясения на планете. И благодаря данным о движении плит можно прогнозировать, где будет землетрясение с точностью в 2-3 года", — рассказал геофизик.