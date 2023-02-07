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1 час назад

Создатель первых детей с отредактированными генами рассказал об их жизни

Елена Прошина

Первые в мире дети с отредактированными генами — Лулу, Нана и Эми — счастливо живут со своими родителями. Об этом в интервью с South China Morning Post рассказал их создатель — ученый Хэ Цзянькуй.

Создатель первых детей с отредактированными генами рассказал об их жизни
Фото: скрин видеоскрин видео

«У них нормальная, мирная и безмятежная жизнь. Это их желание и мы должны уважать его», — сказал он.

По словам Цзянькуя, он не хочет, чтобы дети испытывали дополнительное беспокойство из-за исследований, отметив, что «счастье детей и их семей должно быть на первом месте». Он подчеркнул, что гордится детьми, но и беспокоится, как любой другой родитель.

Ученый уточнил, что заключил соглашение о постоянном мониторинге здоровья детей с их семьями.

«После достижения ими 18-летнего возраста они сами будут решать проходить ли медицинское обследование в соответствии с их индивидуальными потребностями или нет. Мы взяли на себя обязательство делать это на протяжении всей их жизни», — добавил Цзянькуй.

В 2018 году ученый ошеломил мир, заявив, что создал двух генетически модифицированных девочек-близнецов по имени Лулу и Нана. Еще один ребенок Эми родился в следующем году и тоже в Китае. Ученый переписал их ген CCR5, сделав их устойчивыми к ВИЧ. Однако не все отнеслись к эксперименту положительно и Цзянькуя посадили в тюрьму на три года за незаконную медицинскую практику. На свободу он вышел в апреле 2022 года.

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