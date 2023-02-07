Создатель первых детей с отредактированными генами рассказал об их жизни

По словам Цзянькуя, он не хочет, чтобы дети испытывали дополнительное беспокойство из-за исследований, отметив, что «счастье детей и их семей должно быть на первом месте». Он подчеркнул, что гордится детьми, но и беспокоится, как любой другой родитель.

«После достижения ими 18-летнего возраста они сами будут решать проходить ли медицинское обследование в соответствии с их индивидуальными потребностями или нет. Мы взяли на себя обязательство делать это на протяжении всей их жизни», — добавил Цзянькуй.

В 2018 году ученый ошеломил мир, заявив, что создал двух генетически модифицированных девочек-близнецов по имени Лулу и Нана. Еще один ребенок Эми родился в следующем году и тоже в Китае. Ученый переписал их ген CCR5, сделав их устойчивыми к ВИЧ. Однако не все отнеслись к эксперименту положительно и Цзянькуя посадили в тюрьму на три года за незаконную медицинскую практику. На свободу он вышел в апреле 2022 года.