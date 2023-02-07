Турцию может ждать год повторных толчков

Сейсмолог и доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина заявила, что после прошедшего землетрясения Турцию ещё год могут сотрясать афтершоки (повторные толчки). Об этом сообщает «Лента.ру».

Повторные толчки, также называемые афтершоками, происходят после основного землетрясения и отличаются меньшей силой. Однако они всё равно могут представлять большую опасность. За крупными землетрясениями, как правило, всегда следует ряд повторных толчков – продолжительность их появления может длиться месяцами.

По словам Люсиной, афтершоки в Турции могут продолжаться год или даже полтора.

«Афтершоки, как правило, на единицу меньше главного события, постепенно они дойдут до двух-трех магнитуд и перейдут в фоновую сейсмичность, это небольшие события, едва заметные для человека», – заявила сейсмолог.

Она также добавила, что предсказать место следующей подобной катастрофы попросту невозможно.

В ночь на 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой в 7,4 балла. Согласно последним данным, число жертв в Турции составляет 3 432 человека, ещё 21 103 получили ранения. Кроме того, было разрушено около 6 тысяч зданий. По памяти жертвам катастрофы в стране установлен семидневный траур.