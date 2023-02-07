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15 минут назад

Турцию может ждать год повторных толчков

Елена Прошина

Сейсмолог и доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина заявила, что после прошедшего землетрясения Турцию ещё год могут сотрясать афтершоки (повторные толчки). Об этом сообщает «Лента.ру».

Турцию может ждать год повторных толчков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Повторные толчки, также называемые афтершоками, происходят после основного землетрясения и отличаются меньшей силой. Однако они всё равно могут представлять большую опасность. За крупными землетрясениями, как правило, всегда следует ряд повторных толчков – продолжительность их появления может длиться месяцами.

По словам Люсиной, афтершоки в Турции могут продолжаться год или даже полтора.

«Афтершоки, как правило, на единицу меньше главного события, постепенно они дойдут до двух-трех магнитуд и перейдут в фоновую сейсмичность, это небольшие события, едва заметные для человека», – заявила сейсмолог.

Она также добавила, что предсказать место следующей подобной катастрофы попросту невозможно.

В ночь на 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой в 7,4 балла. Согласно последним данным, число жертв в Турции составляет 3 432 человека, ещё 21 103 получили ранения. Кроме того, было разрушено около 6 тысяч зданий. По памяти жертвам катастрофы в стране установлен семидневный траур.

Ранее эксперт озвучил возможные причины землетрясения в Турции.

Наука и техника,землетрясение,Анна Люсина,МГУ,
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