В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
34 минуты назад

Новые смартфоны Xiaomi Poco X5 представили только вчера, а в России уже объявили об официальных продажах

Ferra.ru

Российское подразделение Xiaomi уже объявило о старте продаж в стране анонсированных вчера Poco X5 и Poco X5 Pro. Купит их можно будет с 9 февраля.

Названы сроки начала продаж Xiaomi Poco X5 в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При этом первое время смартфоны можно будет приобрести со скидкой. С 9 по 12 февраля Poco X5 Pro — за 24 990 рублей вместо 28 990. В тот же период Poco X5 — за 19 990 вместо 22 990.

Старшая модель работает на процессоре Snapdragon 778G, оснащена 120-Гц дисплеем и 108-Мп камерой, а также поддерживает 67-Вт зарядку. Модель Poco X5 получила чипсет Snapdragon 695, камеру на 48 Мп и быструю зарядку на 33 Вт.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители