Названы сроки начала продаж Xiaomi Poco X5 в России

Российское подразделение Xiaomi уже объявило о старте продаж в стране анонсированных вчера Poco X5 и Poco X5 Pro. Купит их можно будет с 9 февраля.

При этом первое время смартфоны можно будет приобрести со скидкой. С 9 по 12 февраля Poco X5 Pro — за 24 990 рублей вместо 28 990. В тот же период Poco X5 — за 19 990 вместо 22 990.