В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
58 минут назад

ИИ значительно ускорил создание молекул в лабораториях

Ferra.ruиещё 1

С помощью искусственного интеллекта ученые сделали открытие, которое значительно ускоряет трудоемкий химический процесс создания молекул. Что необходимо для создания лекарств, агрохимикатов или разнообразных материалов.

ИИ значительно ускорил создание молекул в лабораториях
Фото: UnsplashUnsplash

Целью вышеупомянутой работы было определить ключевые реакции в синтезе молекулы, чтобы в конечном итоге сократить процесс до как можно меньшего количества этапов. В итоге команда ученых добились синтеза сложного алкалоида, встречающегося в природе, всего за три этапа. Предыдущие синтезы занимали от семи до 26 этапов.

Они использовали программное обеспечение SYNTHIA Retrosynthesis Software, которое предоставляет ученым базу данных похожих этапов и формул для миллионов молекулярных структур. Далее для создания сложных молекул они использовали алгоритм для обработки данных, который они сами разработали.

Авторы работы сравнили создание таких сложных молекул с игрой в шахматы: чтобы дойти до конца игры, необходимо организовать серию ходов. Хотя число возможных ходов практически бесконечно, существует логика, которой можно следовать.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители