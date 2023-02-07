Составлен рейтинг самых мощных iPhone и iPad в истории Apple

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных устройств, работающих на iOS и iPadOS. Данные для списка собирались в период с 1 по 31 января 2023 года.

Фото: antutu.com antutu.com

На первом месте с результатом 1,42 млн баллов оказался 13-дюймовый iPad Pro 6 с процессором Apple M2 и модулями оперативной и постоянной памяти на 8 и 256 ГБ соответственно. Вторую строчку занял уже 11-дюймовый iPad Pro 6 с тем же процессором, но 8 и 128 ГБ памяти – модель набрала 1,29 млн баллов. Тройку лидеров замкнул iPad Pro 5 с диагональю экрана 13 дюймов, процессором Apple M1, а также 8 и 128 ГБ памяти – 1,2 млн баллов. В пятерку лидеров также вошли 11-дюймовый iPad 5 Pro с Apple M1 (1,19 млн баллов) и iPad Air 5 с тем же чипом (1,08 млн баллов).

Самым мощным смартфоном Apple по версии AnTuTu оказался iPhone 14 Pro на 6 и 256 ГБ памяти. Устройство с процессором Apple A16 Bionic набрало 952 тыс. баллов и заняло шестое место в рейтинге. Далее расположился iPhone 14 Pro Max с теми же характеристиками, но с результатом 949 тыс. баллов. Восьмое место за iPhone 13 Pro с процессором Apple A15 Bionic и модулями памяти на 6 ГБ и 1 ТБ (860 тыс. баллов). Десятку замкнули iPhone 13 Pro Max с теми же характеристиками и iPad Pro 3 на Apple A12X Bionic с результатами 857 тыс. и 849 тыс. баллов соответственно.