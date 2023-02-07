В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
27 минут назад

Космический грузовик «Прогресс» затопили

Lenta.ru

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-20», который утром отстыковали от Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает РИА Новости.

Космический грузовик «Прогресс» затопили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в 11:04 мск двигательная установка «Прогресса МС-20» включилась на торможение. После этого корабль сошел с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился.

«Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

«Прогресс МС-20», который четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и семь раз корректировал орбиту станции в плановом режиме, отстыковался от МКС в 07:56 мск.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимки ракеты «Союз-2.1а» с изображением монумента «Родина-мать». Пуск ракеты с кораблем «Прогресс МС-22» планируется 9 февраля.

В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что РКЦ осуществит около 20 пусков ракет-носителей «Союз» в 2023 году.

Наука и техника,Дмитрий Баранов,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители