Космический грузовик «Прогресс» затопили

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-20», который утром отстыковали от Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает РИА Новости.

Отмечается, что в 11:04 мск двигательная установка «Прогресса МС-20» включилась на торможение. После этого корабль сошел с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился.

«Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

«Прогресс МС-20», который четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и семь раз корректировал орбиту станции в плановом режиме, отстыковался от МКС в 07:56 мск.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимки ракеты «Союз-2.1а» с изображением монумента «Родина-мать». Пуск ракеты с кораблем «Прогресс МС-22» планируется 9 февраля.