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13 минут назад

Oppo привезла в Россию новый смартфон со 100-Мп камерой

Ferra.ru

Oppo представила в России новый смартфон Reno8 T. Его главная особенность — камера на 100 Мп.

Oppo привезла в Россию новый смартфон со 100-Мп камерой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В системе камер также есть 2-Мп микролинза с 20- и 40-кратным приближением. На передней панели установлен 32-Мп модуль.

Смартфон можно купить в оранжевом или чёрном цвете. В первом варианте корпус имеет покрытие с текстурой личи, может выдержать 200 тысяч трений джинсовой тканью. Кроме того, корпус довольно тонкий — его толщина составляет всего 7,8 мм, а общий вес около 183 г.

Oppo обещает, что Reno8 T будет сохранять высокую производительность в течение 48 месяцев. У него есть 6,4-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц и аудиосистема с двумя стереодинамиками.

Стоимость Reno8 T с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти составляет 25 990 рублей.

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