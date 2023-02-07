Oppo привезла в Россию новый смартфон со 100-Мп камерой

Oppo представила в России новый смартфон Reno8 T. Его главная особенность — камера на 100 Мп.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В системе камер также есть 2-Мп микролинза с 20- и 40-кратным приближением. На передней панели установлен 32-Мп модуль.

Смартфон можно купить в оранжевом или чёрном цвете. В первом варианте корпус имеет покрытие с текстурой личи, может выдержать 200 тысяч трений джинсовой тканью. Кроме того, корпус довольно тонкий — его толщина составляет всего 7,8 мм, а общий вес около 183 г.

Oppo обещает, что Reno8 T будет сохранять высокую производительность в течение 48 месяцев. У него есть 6,4-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц и аудиосистема с двумя стереодинамиками.