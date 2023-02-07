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35 минут назад

Нейросеть успешно прошла собеседование в Google на должность с зарплатой в 13 млн рублей

Газета.Ru

В Google провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что навыков нейросети ChatGPT достаточно для успешного прохождения собеседования в IT-корпорации на позицию программиста третьего уровня (в инженерных подразделениях Google данная ступень является начальной, – прим. ред.). Об этом сообщает издание PC Mag.

ChatGPT прошла собеседование в Google на зарплату в $183 тыс.
Фото: Газета.ruГазета.ru

В рамках теста нейросеть попросили ответить на ряд вопросов, которые в Google задают программистам при приеме на работу. Примеры вопросов не приводятся, но утверждается, что они по большей части касаются технической части деятельности программистов.

По итогу в Google получили анкету от ChatGPT, которая удовлетворяет требования при приеме программиста третьего уровня с зарплатой $183 тыс. в год. (примерно 13 млн руб. по курсу на 7 февраля 2023 года).

ChatGPT заявила, что нейросеть не сможет заменить программиста-человека. По ее данным, для этого у нее нет задатков креативности и критического мышления. Кроме того, нейросеть считает, что ее работа в любом случае должна контролироваться человеком.

Наука и техника,Google,
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