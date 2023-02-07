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1 час назад

В Tinder появится режим инкогнито

Sostav.ru

Tinder добавит режим инкогнито, который позволит сделать профиль пользователя невидимым для всех, кроме понравившихся. Люди, которых человек «свайпнул вправо», смогут увидеть его анкету в рекомендациях. Об этом пишет TechCrunch.

В Tinder появится режим инкогнито
Фото: UnsplashUnsplash

Кроме того, сервис позволит блокировать профили из предложенных. Это позволит избежать неловкого столкновения с бывшими партнёрами или членами семьи. Такая функция дополнит возможность блокировки на основе номера телефона.

Также добавится другая функция для безопасности — в приложении можно будет сообщить о получении сообщений с оскорбительным содержанием. Пользователи смогут уведомлять техподдержку и о нежелательных фотографиях, которые им прислали собеседники. Функция появится при длительном нажатии на сообщение.

Некоторые функции связаны с уже вышедшими обновлениями Tinder. Например, дейтинговый сервис начал спрашивать, уверен ли пользователь, что хочет отправить потенциально грубое сообщение. Помимо этого, появилась опция «Это вас беспокоит?» — в список триггеров, на которые отреагирует система, добавилось больше грубых и оскорбительных слов и выражений.

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