Windows 11 удалось запустить на слабом компьютере

Энтузиастам удалось запустить Windows 11 на слабом компьютере. Об этом сообщает издание Neowin.

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Журналисты портала нашли в сети неофициальную сборку ОС от Microsoft под названием Tiny11. По словам ее создателей, они оптимизировали операционную систему таким образом, что для ее запуска хватит двух гигабайт оперативной памяти — вместо четырех гигабайт, рекомендованных Microsoft.

Авторы издания отметили, что пользователю Twitter под ником XenoPanther удалось улучшить Tiny11 таким образом, что системе стала достаточно для работы 196 мегабайт оперативной памяти. По словам энтузиаста, во время запуска ОС на ПК с подобными характеристиками он несколько раз увидел ошибку BSoD (Blue Screen of Death, «синий экран смерти»), а на запуск «Диспетчера задач» ушло 15 минут.

По словам изучивших неофициальную сборку специалистов, Tiny11 содержит в себе все ключевые компоненты Windows 11, включая терминал, магазин Microsoft и несколько встроенных программ. Из сборки удалили Microsoft Edge, поэтому пользователи могут установить любой браузер.