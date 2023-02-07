Boeing и Airbus разрабатывают пассажирские беспилотники

Boeing, Airbus и другие производители самолетов создают автономные системы и летательные аппараты. Разработчики начинают тестировать самолеты-беспилотники для гражданской авиации. Технология давно опробована в военных самолетах. Но летчики, работающие на пассажирских авиарейсах, считают, что лайнер без управления человека создает угрозу безопасности пассажиров, сообщает The Daily Mail.
Эксперты утверждают, что современные технологии позволяют осуществлять автономные посадки, справляться с аварийными ситуациями в полете и обходиться без участия двух пилотов, которые по правилам должны быть на каждом пассажирском самолете. Хотя до внедрения автономных самолетов в гражданской авиации еще далеко, генеральный директор Boeing Дэйв Калхун заявил, что они все равно появятся на пассажирских авиарейсах. Эта американская компания предоставила свои беспилотные технологии для самолета-дозаправщика MQ-25 ВМС США.
«Я считаю, что беспилотники станут одними из реальных движущих сил в разработке самолетов», — заявил Дэйв Калхун.
Конкурент Boeing — Airbus — тестирует свои системы DargonFly для коммерческих самолетов, которые обеспечат технологию автоматической посадки и помощь пилоту. Изабель Лаказ, возглавляющая проекта DragonFly, заявила: «Наш самолет оснащен передовой технологией зондирования и программным обеспечением, способным управлять операциями в полете и при посадке». Сейчас DragonFly проходит заключительный этап тестирования.
Калифорнийский стартап Xwing предложил для коммерческого использования полнофункциональный грузовой самолет с автономным управлением Cessna Grand Caravans. В 2021 году Xwing завершила его испытание, в ходе которого этот лайнер выезжал задним ходом из ворот ангара, выруливал на взлетно-посадочную полосу, выполнял заданную миссию, приземлялся и возвращался к воротам полностью самостоятельно. Полет контролировался удаленным экипажем Xwing на земле, а также пилотом службы безопасности компании из кабины пилота. С тех пор самолет выполнил более 17 тыс. рейсов.
Ранее Plus-one.ru рассказывал, что в России речь о пассажирских беспилотных самолетах еще не идет. Пока рассматриваются планы по запуску автономных грузовиков на федеральной трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Высокоавтоматизированные грузовые транспортные средства предусматривают наличие человека в кабине, но не требует его нахождения за рулем.