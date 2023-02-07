Boeing и Airbus разрабатывают пассажирские беспилотники

Boeing, Airbus и другие производители самолетов создают автономные системы и летательные аппараты. Разработчики начинают тестировать самолеты-беспилотники для гражданской авиации. Технология давно опробована в военных самолетах. Но летчики, работающие на пассажирских авиарейсах, считают, что лайнер без управления человека создает угрозу безопасности пассажиров, сообщает The Daily Mail.

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Эксперты утверждают, что современные технологии позволяют осуществлять автономные посадки, справляться с аварийными ситуациями в полете и обходиться без участия двух пилотов, которые по правилам должны быть на каждом пассажирском самолете. Хотя до внедрения автономных самолетов в гражданской авиации еще далеко, генеральный директор Boeing Дэйв Калхун заявил, что они все равно появятся на пассажирских авиарейсах. Эта американская компания предоставила свои беспилотные технологии для самолета-дозаправщика MQ-25 ВМС США.

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«Я считаю, что беспилотники станут одними из реальных движущих сил в разработке самолетов», — заявил Дэйв Калхун.

Конкурент Boeing — Airbus — тестирует свои системы DargonFly для коммерческих самолетов, которые обеспечат технологию автоматической посадки и помощь пилоту. Изабель Лаказ, возглавляющая проекта DragonFly, заявила: «Наш самолет оснащен передовой технологией зондирования и программным обеспечением, способным управлять операциями в полете и при посадке». Сейчас DragonFly проходит заключительный этап тестирования.

Калифорнийский стартап Xwing предложил для коммерческого использования полнофункциональный грузовой самолет с автономным управлением Cessna Grand Caravans. В 2021 году Xwing завершила его испытание, в ходе которого этот лайнер выезжал задним ходом из ворот ангара, выруливал на взлетно-посадочную полосу, выполнял заданную миссию, приземлялся и возвращался к воротам полностью самостоятельно. Полет контролировался удаленным экипажем Xwing на земле, а также пилотом службы безопасности компании из кабины пилота. С тех пор самолет выполнил более 17 тыс. рейсов.