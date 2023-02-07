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14 минут назад

Apple научит наушники и прочие устройства компании заряжаться от iPhone

Ferra.ru

Несмотря на то, что Apple до сих пор не представила реверсивную зарядку в iPhone, она всё же активно работает над её внедрением.

Apple научит наушники заряжаться от iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным наших коллег из MacRumors, такая может появиться уже в iPhone 15 Pro. С помощью данной функции владельцы новеньких флагманов Apple смогут заряжать от смартфона другие устройства, такие, например, как AirPods.

Стоит, правда, уточнить, что слухи о появлении данной возможности в iPhone ходят ещё со времён iPhone 11. Тем не менее, удивительно, что, в отличие от многих других утечек, эта может оказаться правдивой.

Напомним, что в Android-смартфонах реверсивная зарядка появилась ещё несколько лет назад. А последние флагманы Samsung, Google и прочих гигантов обязательно имеют её.

Наука и техника,Google,Apple,
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