Мессенджер VK сделали обязательным к предустановке на смартфоны

Российское правительство обновило список софта, который должен быть предустановлен на смартфонах и планшетах, продаваемых в стране.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, по состоянию на 2023 год, в число обязательных для предустановки программ вошли Яндекс.Браузер, Яндекс.Карты, 2ГИС, Яндекс.Диск, голосовой помощник Маруся, социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и т.д.

Что интересно, в обновлённом списке VK Messenger заменил ICQ, а «Книги и аудиокниги» от Литрес пришли на смену «Литрес: Читай и слушай».