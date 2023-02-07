В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
9 минут назад

Мессенджер VK сделали обязательным для установки на всех новых смартфонах, продаваемых в России

Ferra.ru

Российское правительство обновило список софта, который должен быть предустановлен на смартфонах и планшетах, продаваемых в стране.

Мессенджер VK сделали обязательным к предустановке на смартфоны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, по состоянию на 2023 год, в число обязательных для предустановки программ вошли Яндекс.Браузер, Яндекс.Карты, 2ГИС, Яндекс.Диск, голосовой помощник Маруся, социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и т.д.

Что интересно, в обновлённом списке VK Messenger заменил ICQ, а «Книги и аудиокниги» от Литрес пришли на смену «Литрес: Читай и слушай».

Неизвестно, с чем связано решение правительства исключить ICQ из списка. Возможно, причиной является снижение популярности мессенджера. С другой стороны, его сложно было назвать особо популярным и прошлом году.

Наука и техника,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители