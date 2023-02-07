«Прогресс МС-20» отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-20", заполненный "мусором" и отработавшим оборудованием с Международной космической станции (МКС), отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС, следует во вторник из трансляции Роскосмоса.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Предполагается, что двигательная установка "Прогресса МС-20" для схода с орбиты будет включена в 11:04 мск на три минуты. В 11:37 мск ожидается вход корабля в плотные слои атмосферы, а в 11:45 мск несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана в 2,4 тыс. км от новозеландского города Веллингтон и в 7,5 тыс. км от чилийского Сантьяго.

За период своего пребывания на МКС "Прогресс МС-20" четыре раза уводил станцию от столкновения с космическим мусором (16 июня, 17 октября, 25 октября и 21 декабря 2022 года), а также семь раз корректировал орбиту в плановом режиме (10 августа, 25 августа, 15 сентября, 1 октября и 30 ноября 2022 года, а также 18 января и 3 февраля текущего года).