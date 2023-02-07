В США испугались российских разработчиков

Парламентарии задали ему вопрос о предполагаемом доступе к личным данным пользователей Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) разработчиков из Ирана, КНР, Северной Кореи и России. По данным агентства, к конфиденциальным данным имели доступ «сотни тысяч разработчиков» из стран «повышенного риска».

В письме говорится, что с сентября 2018 года компании Facebook было известно о том, что разработчики из указанных стран имели доступ к большим объемам конфиденциальных пользовательских данных. Согласно внутренним документам корпорации, в Китае доступ к информации о пользователях соцсети имели почти 90 тысяч разработчиков. Речь идет о данных профиля, фотографиях и личных сообщениях. При этом Facebook не функционирует в КНР. Авторы документа полагают, что также доступ к данным имели более 42 тысяч разработчиков в России и тысячи в Иране и КНДР.