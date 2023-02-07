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24 минуты назад

Маск заявил о спасении Twitter от банкротства

Lenta.ru

Глава Twitter Илон Маск назвал последние три месяца чрезвычайно тяжелыми. Он заявил, что совмещал спасение соцсети от банкротства с работой в других компаниях.

Маск заявил о спасении Twitter от банкротства
Фото: ТАССТАСС

«Никому не пожелаю такой боли. У Twitter все еще есть проблемы, но теперь он стремится к безубыточности, если мы продолжим в том же духе. Общественная поддержка очень ценна», — отметил миллиардер.

Маск также сказал, что доволен показателями DAU (количество уникальных пользователей за сутки) в Twitter.

25 декабря Маск заявлял, что хотя Twitter и «не в безопасности», он уже не находится на грани банкротства. При этом 21 декабря миллиардер сравнивал положение дел в компании с терпящим крушение самолетом, который он пытается спасти путем радикальных реформ и увольнений.

В январе Twitter выставил на продажу через аукцион множество единиц офисного и кухонного оборудования на фоне финансовых проблем, усилившихся после оттока рекламодателей из социальной сети. Расплатиться с частью долгов на 13 миллиардов долларов компания решила в том числе путем продажи акций.

Наука и техника,Илон Маск,
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